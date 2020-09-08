Коронавирус: Олимпиада пройдет в 2021-м любой ценой, в Индии - суточный рекорд заболеваемости

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Индия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом, Британия ожидает вторую волну после возвращения студентов в университеты, а а Японии во что бы то ни стало намерены провести Олимпиаду-2020 в 2021 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

Общее число диагнозов Covid-19 во всех странах мира превысило 27 млн. Выздоровели с начала пандемии более 18 млн заразившихся, скончались около 900 тысяч.

Сразу в нескольких странах сейчас отмечают рост заражений, но выделяется среди них Индия, где вирус распространяется с высокой скоростью.

Вирус в сельской местности

Ранее на втором месте в мире после США по числу заболевших оставалась Бразилия, но в понедельник эту страну обогнала Индия. С начала пандемии там заразились 4,2 млн человек. По числу связанных с коронавирусом смертей Индия находится на третьем месте в мире (около 72 тысяч летальных исходов).

Во вторник власти Индии сообщили о рекордном суточном росте числа заражений - более 90 тысяч новых случаев. Число заражений поднялось с трех до четырех миллионов всего за 13 дней. Среднее суточное количество заражений в последнюю неделю держалось на уровне 75 тысяч.

Около 60% новых случаев заражения сосредоточены в штатах Андхра-Прадеш, Тамилнад, Уттар-Прадеш, Махараштра и Карнатака.

Рост заболеваемости в Индии объясняют тем, что вирус в последние недели распространяется в сельской местности, в то время как раньше заражения были сосредоточены в городах. Кроме того, индийскому правительству удалось наладить более массовое тестирование на коронавирус.

Вирус обнаружили даже на изолированных и заселенных племенами Андаманских островах - Covid-19 подтвержден у 10 представителей народностей Большого Андамана.

Олимпиада в 2021 году - с Covid или без





Отложенная токийская Олимпиада состоится в будущем году «с ковидом или без него», заявил агентству Франс пресс вице-президент МОК Джон Коутс.





Спортивный чиновник подтвердил, что она стартует 23 июля 2021 года.

Олимпиада должна была пройти прошедшим летом, но была отложена из-за пандемии. МОК ранее уже заявлял, что новых отсрочек не будет.

«Главной идеей Игр должно было стать восстановление Японии после разрушительного цунами, сказал Джон Коутс, имея в виду землетрясение и цунами 2011 года. - Теперь они станут Играми, которые символически победят Covid, светом в конце туннеля».

В июле один из руководителей оргкомитета «Токио-2020» Тоширо Муто допустил, что Олимпиада, возможно, пройдет с ограниченной аудиторией, но устроители Игр постараются избежать ситуации, при которой зрителей совсем не будет.

Он сказал, что церемонии открытия и закрытия Игр, возможно, придется упростить, так же как сократить численность делегаций и персонала стран-участниц.

Планировалось, что в Олимпиаде-2020 примет участие свыше 11 тысяч атлетов из двухсот стран и территорий. Неясно, как сказались бы на них действующие ограничения, поскольку на данный момент границы Японии в основном закрыты для иностранцев.

Тоширо Муто заявил, что вакцина от коронавируса не будет обязательным условием проведения Игр, хотя специалисты-медики сомневались в том, что без эффективной вакцины они могут состояться. «Если вакцина появится, это станет дополнительным плюсом, но мы не говорим, что не сможем провести Игры без нее - это не является непременным условием», - сказал Муто.

В апреле глава оргкомитета Йоширо Мори говорил, что если Олимпиаду не провести в 2021 году, то она, вероятно, вообще не состоится.

Объясняя такое решение, президент МОК Томас Бах сказал: «Нельзя постоянно держать штат оргкомитета в 3-5 тысяч человек. Нельзя год за годом корректировать календарь всех главных мировых спортивных событий».

До пандемии Олимпийские игры отменялись из-за мировых войн, но ни разу не переносились.

Британия: угроза студентов и карантин для приезжих с островов

В Британии суточное число диагнозов растет: в понедельник оно составило 2948 новых случаев, а в воскресенье этот показатель стал самым высоким с мая (было поставлено 2988 новых диагнозов). Еще 31 августа эта цифра была в два раза ниже: 1406 новых заражений.

Тем временем в сентябре должны начаться занятия в британских вузах. А около трети новых заразившихся - молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет.

«Цифры растут. Мы видели, чем это кончается в других странах: ничем хорошим», - заявил в понедельник министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, добавив, что его ведомство озабочено возобновлением занятий. Он пояснил, что имеет в виду ситуацию в Испании и Франции, где вторая волна, по его словам, «началась в среде молодых людей, а потом вирус распространился».

«Теперь мы наблюдаем резкий рост числа госпитализаций и смертей в этих странах, - констатировал британский министр. - У нас этого пока не произошло, и если следовать правилам социального дистанцирования, то мы можем это предотвратить».

Министр транспорта Грант Шаппс в понедельник объявил, что в Англии вводится карантин для приезжающих с семи греческих островов - речь идет о Крите, Лесбосе, Миконосе, Санторини, Серифосе, Тиносе и острове Закинтос. Эти люди должны будут провести две недели в самоизоляции.

Такие же правила в отношении островов действуют в других частях Британии за исключением Северной Ирландии. Уэльс внес в список только шесть островов.

Ранее ограничения касались только некоторых из островов и действовали не во всей Британии. Теперь, заявил Шаппс, Британское правительство будет накладывать такие карантинные меры не на целые страны, а на их отдельные регионы. Такие же ограничения действуют в отношении Канарских и Балеарских островов. Выступая в парламенте, Шаппс выразил надежду, что более адресные ограничения помогут британским авиакомпаниям, с самого начала пандемии терпевшим серьезные убытки.

Медленный рост в России и Украине





В России за последние сутки выявлено 5185 новых случаев Covid-19, а общее число заболевших составило около 1 млн 30 тысяч. Скончались 17,8 тысячи человек. Больше всего новых случаев в Москве (690).

В Турции коронавирусом заразились 12 туристов из России, сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. «Сейчас мы, то есть посольство и генеральное консульство в Анталье, знаем, что заразилось 12 туристов. Из них двое находятся в больнице, десять - в изоляции в гостинице», - сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Постепенный рост числа суточных заражений отмечен и в Украине. По данным на утро понедельника, зафиксировано 2174 новых случая заболевания коронавирусом, а в выходные цифра держалась на уровне 2700-2800 новых диагнозов. Больше всего новых случаев в Киеве (244).

Количество инфицированных с начала пандемии в стране составило на утро понедельника 138 тысяч, выздоровело более 62 тысяч.

Что еще происходит в мире





Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в понедельник заявил, что страна в январе получит первую партию вакцины от коронавируса.





Речь идет о вакцине, разрабатываемой компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Сейчас она проходит завершающую стадию испытаний в Британии, Бразилии и ЮАР. Первая партия, которую получит Австралия, должна составить 3,8 млн доз.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в четверг предупредил, что распространение Covid-19 не будет последней пандемией в истории.

Гебрейесус отметил, что эпидемии и пандемии не прекращались на протяжении всей истории человечества и «по сути, являются частью жизни». «Когда начнется следующая пандемия, мир должен быть лучше подготовлен к ней, чем в этот раз», - заявил глава ВОЗ.