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Коронавирус: ограничительные меры продлили до 30 декабря в ВКО
16 Декабря 2021 18:00
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане ограничительные меры продлеваются до 30 декабря, передаёт МИА «Казинформ».
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Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области внес изменения в постановление от 15 ноября 2021 года №16 «О мерах по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области».
Согласно документу, ограничительные меры продлены с 17 по 30 декабря 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.
Объекты области продолжат свою деятельность на основании критериев, предусмотренных для «зеленой» зоны.
С полным текстом можно ознакомиться здесь.
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