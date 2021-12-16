Коронавирус: ограничительные меры продлили до 30 декабря в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане ограничительные меры продлеваются до 30 декабря, передаёт МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области внес изменения в постановление от 15 ноября 2021 года №16 «О мерах по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области».

Согласно документу, ограничительные меры продлены с 17 по 30 декабря 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

Объекты области продолжат свою деятельность на основании критериев, предусмотренных для «зеленой» зоны.

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