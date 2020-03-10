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Коронавирус: официально закрывается крупнейшая из временных больниц в Ухане

10 Марта 2020 11:26
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Коронавирус: официально закрывается крупнейшая из временных больниц в Ухане

УХАНЬ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - С выпиской последних 34 пациентов временная больница «Цзянхань» в Ухане официально закрывается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

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За 34 дня, в течение которых функционировала больница, на лечение в больницу поступили 1 848 человек, 521 из них был переведен в другие лечебные учреждения, еще 1 327 человек были выписаны.

Напомним, з а 10 дней построили в Китае временную больницу для борьбы с коронавирусом в Ухане.

Ранее вспышка коронавируса началась в городе Ухань (КНР) и стала распространяться по всему миру.


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Ключевые слова: Китай, Пневмония в Китае,
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