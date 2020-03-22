Коронавирус: один млрд людей по всему миру ограничены в передвижениях

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В субботу по всему миру почти один млрд человек были вынуждены остаться в своих домах, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AFP.

Число погибших от коронавируса превысило 12 тыс человек по всему миру, после того как Италия в субботу сообщила о рекордном количестве смертей за один день - 793.

На Италию, где число погибших превысило 4 800 человек, приходится 36 процентов всех случаев смертей от COVID-19 в мире, тогда как уровень смертности от коронавируса в 8,6 процента значительно выше, чем в большинстве других стран.

В настоящее время на Европу приходится более половины летальных исходов в мире, связанных с новым коронавирусом.

По подсчетам AFP, почти один млрд людей в настоящее время ограничены в передвижениях в 35 странах мира, включая 600 млн человек тех, которые вынуждены не покидать свои дома из-за правительственных запретов.

Франция, Италия, Испания и другие европейские страны приказали людям оставаться дома, угрожая в некоторых случаях штрафами.

Великобритания также объявила об ужесточении ограничений, закрыв бары, рестораны и театры. Во Франции вертолеты и беспилотные летательные аппараты следят, чтобы люди оставались в своих домах.

Более трети американцев приспосабливаются к жизни в условиях социальной изоляции, в том числе в трех крупнейших городах США - Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Чикаго.

Нью-Джерси стал последним штатом США, который ограничил передвижения населения. В субботу вступило в силу ограничение на несущественные поездки через границы США с Канадой и Мексикой.

Китай в субботу сообщил, что не регистрирует новые заражения коронавирусом третий день подряд внутри страны. В то же время беспокоят новые случаи инфекции, привезенной людьми из-за рубежа.

Знаменитый австралийский пляж Бонди и пляжи Рио-де-Жанейро были закрыты. Вирус активно распространяется в Африке, где зарегистрировано более чем одной тысячи заболеваний, и на Ближнем Востоке.

Демократическая Республика Конго, Литва, Маврикий и Финляндия сообщили в субботу о первых смертях от коронавируса. В Иране более 1 500 погибших и около 20 тыс инфицированных.

В Латинской Америке Боливия приказала гражданам оставаться дома с воскресенья, а Колумбия заявила, что со вторника начнется обязательная изоляция населения.