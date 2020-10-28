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Коронавирус: общенациональное тестирование в Словакии, рекорд смертности в Венгрии

28 Октября 2020, 07:30
Коронавирус: общенациональное тестирование в Словакии, рекорд смертности в Венгрии

ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Страны Центральной Европы вводят все новые ограничения в связи с ухудшением эпидемической ситуации на фоне второй волны пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В Словении гражданам запретили покидать свои районы и города в течение десяти дней. Запрет может быть продлен при обострении ситуации с COVID-19. Также власти страны на две недели отменили оказание всей несрочной медицинской помощи. Кроме того, с субботы будут закрыты все рестораны, салоны красоты и магазины, торгующие второстепенными товарами, а школы уже переходят на дистанционное обучение.

Власти Чешской Республики снова закрыли въезд для иностранцев и на неделю ограничили свободное передвижение всех лиц по территории страны после того, как было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки - 15 тысяч. Со среды в Чехии вводится комендантский час с 9 вечера до 5 утра. Исключения предусмотрены лишь для работающих и оказания медицинской помощи.

Власти Словакии сообщили о проведении общенационального тестирования на коронавирус. Все население страны, а это около 5,5 миллионов человек, намереваются проверить уже в эти выходные. Ранее премьер-министр Словакии объявил, что предварительное тестирование в наиболее зараженных районах - более 140 000 человек прошло успешно.

Тем временем новый рекорд смертности был установлен в Венгрии: по данным на утро вторника, за 24 часа умерли 63 человека. Это в основном пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Таким образом, число смертей, связанных с коронавирусом, выросло до 1535 человек. Всего в стране зафиксировано более 63 тысяч случаев заражения COVID-19.


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