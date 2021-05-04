Коронавирус: об эпидситуации в столице рассказал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Алтай Кульгинов в ходе заседания Правительства, в городе за прошедшие сутки зарегистрировано 250 случаев. Для недопущения дальнейшего распространения вируса принят ряд мер.

«В инфекционных стационарах развернуто 2239 коек, загруженность составляет 63%. Другие пациенты получают лечение на дому. Имеются 198 реанимационных коек, загруженность составляет 158. Количество лабораторий увеличено с двух до 27 с общей мощностью более 13 тысяч тестов в сутки. Всего проведено 1,3 млн тестирования. Сейчас за сутки проводится 8 тысяч тестирований. Значительно усилена работа амбулаторной службы. Работают 250 мобильных бригад. При амбулаторном лечении пациенты получают бесплатные лекарственные средства и находятся под постоянным наблюдением участковых врачей до полного выздоровления», - рассказал Алтай Кульгинов.

По его данным, на сегодня свыше 114 тысяч человек получили первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции.

«В организациях амбулаторно-поликлинической службы увеличилось количество прививочных пунктов с 36 до 100. Время работы продлили с 8:00 до 24:00. Также для охвата вакцинации коллективно работают выездные прививочные бригады в ТРЦ, к примеру, в Хан-Шатыре, MegaSilkWay, Abu Dhabi Plaza, Keruen, Asia Park, в центральных рынках», - добавил аким.