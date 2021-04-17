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    19:40, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Коронавирус: о загруженности инфекционных стационаров рассказали в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О загруженности инфекционных стационаров больными COVID-19 рассказали в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, по данным на 16 апреля лечение от COVID-19 в инфекционных стационарах проходят 548 человек. Загруженность составляет 28,3%. (на 1 993 койки). В модульной больнице - 177 пациентов, в инфекционном стационаре областной больницы - 94 пациента, в районных инфекционных стационарах - 122 человека, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 155. В реанимации лежат 32 пациента, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 45,1% (на 71 койку).

    Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

    Как ранее сообщалось, более 800 больных коронавирусом получают лечение на дому в Атырауской области.

    В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Общество
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