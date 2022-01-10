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    09:02, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Коронавирус: Нур-Султан в «красной» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    В «красной» зоне: г. Нур-Султан.

    В «желтой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская область.

    В «зеленой» зоне: Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская области.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2087 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Главная Минздрав РК
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