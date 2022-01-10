Коронавирус: Нур-Султан в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В «красной» зоне: г. Нур-Султан.

В «желтой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская область.

В «зеленой» зоне: Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская области.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2087 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.