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Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую» зону
23 Декабря 2021 08:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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Согласно матрице, в «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 декабря, Нур-Султан находился в «зеленой» зоне.
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