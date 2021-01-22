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    09:38, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Коронавирус: Нур-Султан и ЗКО остаются в «красной зоне»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19.

    В «красной зоне»: г. Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

    В «желтой зоне»: г. Алматы, Карагандинская, Алматинская области.

    В «зелёной зоне» - все остальные регионы.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1430 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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