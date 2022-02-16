Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 февраля, пять регионов находятся в «красной» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: г. Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.