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Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны
16 Февраля 2022 08:21
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 февраля, пять регионов находятся в «красной» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В «красной» зоне: г. Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
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