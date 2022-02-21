Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область перешли в «зеленую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 февраля в «красной» зоне остаются Алматы и Северо-Казахстанская области. Нур-Султан и Карагандинская область перешли в «зеленую» зону, а Павлодарская область - в «желтую» зону. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: г. Алматы, Северо-Казахстанская область.

В «желтой» зоне: Акмолинская, Костанайская, Павлодарская области.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан и Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Напомним, до сегодняшнего дня Павлодарская область находилась в «красной» зоне, Нур-Султан и Карагандинская область - в «желтой» зоне.