Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область перешли в «зеленую» зону
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 февраля в «красной» зоне остаются Алматы и Северо-Казахстанская области. Нур-Султан и Карагандинская область перешли в «зеленую» зону, а Павлодарская область - в «желтую» зону. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В «красной» зоне: г. Алматы, Северо-Казахстанская область.
В «желтой» зоне: Акмолинская, Костанайская, Павлодарская области.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан и Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
Напомним, до сегодняшнего дня Павлодарская область находилась в «красной» зоне, Нур-Султан и Карагандинская область - в «желтой» зоне.
- Королева Елизавета II заболела коронавирусом
- Сколько человек вакцинированы Pfizer в Казахстане
- Более 4000 казахстанцев лечатся от коронавируса в стационарах
- Более 9,3 млн казахстанцев вакцинированы от коронавируса
- 2 400 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
- 627 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана