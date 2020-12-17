Коронавирус: Нур-Султан и Атырауская область находятся в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по распространению коронавируса Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан, на 17 декабря 2020 года, помимо Нур-Султана в «красной» зоне все еще остается Атырауская область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В «красной» зоне по распространению коронавирусной инфекции находятся Атырауская область и город Нур-Султан.

Город Алматы и Костанайская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская и Северно-Казахстанская области расположились на «желтой» зоне.

В «зеленой» зоне, согласно матрице оценки эпидситуации, находятся Кызылординская, Мангыстауская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Туркестанская, Карагандинская и Западно-Казахстанская области и город Шымкент.

Напомним, в «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры.

В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением.

В «зеленой» зоне сохраняется стабильная ситуация, и возможно ослабление ограничительных мер.