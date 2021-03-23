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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:41, 23 Март 2021 | GMT +6

    Коронавирус: Нур-Султан, Алматы и ЗКО по-прежнему - в «красной» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 марта, в «красной» зоне по-прежнему находятся города Нур-Султан, Алматы и Западно-Казахстанская область. Об этом передает МИА «Казинформ».

    В «красной» зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Западно-Казахстанская область.

    В «желтой» зоне: Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области.

    В «зелёной» зоне - все остальные регионы.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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