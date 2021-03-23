Коронавирус: Нур-Султан, Алматы и ЗКО по-прежнему - в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 марта, в «красной» зоне по-прежнему находятся города Нур-Султан, Алматы и Западно-Казахстанская область. Об этом передает МИА «Казинформ».

В «красной» зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Западно-Казахстанская область.

В «желтой» зоне: Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области.

В «зелёной» зоне - все остальные регионы.