Коронавирус: Нур-Султан, Алматы и еще три региона - в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 июня 2021 года в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Костанайская и Мангистауская области.

В «зелёной» зоне: Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская области и СКО.

Как сообщалось, за прошедшие сутки зарегистрировано 1 730 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.