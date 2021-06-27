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    10:09, 27 Июнь 2021 | GMT +6

    Коронавирус: Нур-Султан, Алматы и еще три региона остаются в «красной» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 июня 2021 года в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

    В «желтой» зоне: г. Шымкент, Костанайская и Мангистауская области.
    В «зелёной» зоне: Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская области и СКО.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество
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