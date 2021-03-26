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    00:10, 26 Март 2021 | GMT +6

    Коронавирус: новое постановление подписал главный санврач Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новое постановление подписал главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов, передает МИА «Казинформ».

    «В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Республики Казахстан, в соответствии с подпунктом 1 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» ПОСТАНОВЛЯЮ: Внести в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 59 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан» следующее изменение: пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан совместно с Объединением юридических лиц «Ассоциация туроператоров Республики Казахстан»: 1) принять дополнительные меры по предупреждению завоза COVID-19 в Республику Казахстан при организации отдыха за рубежом граждан Республики Казахстан; 2) информировать туроператоров об изменении требований к лицам, прибывающим в Республику Казахстан из-за рубежа», - говорится в тексте документа.

    Кроме того, изменения коснулись школ и требований к их работе.

    Постановление вступает в силу с 00 часов 26 марта 2021 года.

    С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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