Коронавирус: Ни одного региона не осталось в «зеленой» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионах Казахстана на 18 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 июля 2021 года.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Алматинская, Жамбылская, Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

Днем ранее, Восточно-Казахстанская и Туркестанская области находились в «зеленой» зоне..



