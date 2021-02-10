Коронавирус не проходит бесследно – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О постковидных осложнениях рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр напомнил, что вакцинация более 400 лет защищает человечество от таких страшных, смертельных заболеваний, как оспа, чума, полиомиелит.

«За последние 30 лет отмечено снижение заболеваемости эпидемическим паротитом более чем в 870 раз, вирусным гепатитом «В» - в 150 раз, коклюшем - в 7,3 раза. И в наши дни забыты такие инфекции, как полиомиелит, дифтерия, столбняк и другие вакциноуправляемые инфекции», - пояснил глава Минздрава.

Он также напомнил, что коронавирус не проходит бесследно, восстановительный период очень долгий и непростой.

«Также среди населения бытует мнение, что лучше переболеть коронавирусной инфекцией, однако хочу напомнить, что это приводит к постковидным осложнениям, которые влияют на иммунную систему, обостряются хронические заболевания, нарушаются функции жизненно важных органов, как легкие, печень, сердце. Коронавирус не проходит бесследно, восстановительный период очень долгий и непростой. Поэтому, как показывает многолетний опыт, вакцинация представляет собой одну из наиболее действенных мер для предупреждения и распространения заболеваний в мире», - заключил министр здравоохранения РК Алексей Цой.