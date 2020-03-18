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Коронавирус не подтвердился у прибывшего из Германии студента в Атырауской области

18 Марта 2020 23:48
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Коронавирус не подтвердился у прибывшего из Германии студента в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – У прибывшего из Германии студента анализы на коронавирус дали отрицательный результат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В социальных сетях была размещена информация о том, что в больнице поселка Индербор находится на лечении больной коронавирусом. У нас действительно на карантине есть молодой человек, который прибыл из Германии, где учится. Он вернулся домой в связи со сложной обстановкой в Европе. Так как в семье молодого человека живут 85-летняя бабушка, мама и папа, а также младшая сестра, а комнат всего три, ему было предложено пройти карантин в Индерской центральной районной больнице. Сегодня молодой человек находится в отдельном блоке. Состояние здоровья хорошее, температуры и жалоб нет, анализы на вирус дали отрицательный результат. Тем не менее, в больнице на карантине он пробудет до 29 марта», - рассказал директор клиники Бауржан Толеген.

Сообщив, что автора фейковой информации о том, что в больнице лечится больной коронавирусом человек, ищут соответствующие правоохранительные органы.

Как ранее сообщалось, у находящихся на карантине в Атырау коронавирус также не подтвердился.



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Ключевые слова: Атырауская область, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

А. Соколов

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