Коронавирус не подтвердился у казахстанца в Южной Корее - МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец сдал все необходимые анализы в Южной Корее на наличие коронавируса. Результаты анализов не дали положительно статуса на наличие вируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Сегодня 4 марта текущего года при содействии Посольства Казахстана в Южной Корее ранее предполагаемый носитель вируса COVID-19 наш гражданин сдал все необходимые анализы на наличие коронавируса», - говорится в сообщении.

Отмечается, по сообщению Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний результаты анализов нашего соотечественника не дали положительно статуса на наличие вируса.

Данный гражданин ознакомлен о своих результатах теста.