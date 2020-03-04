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Коронавирус не подтвердился у казахстанца в Южной Корее - МИД РК

4 Марта 2020 19:56
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Коронавирус не подтвердился у казахстанца в Южной Корее - МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец сдал все необходимые анализы в Южной Корее на наличие коронавируса. Результаты анализов не дали положительно статуса на наличие вируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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«Сегодня 4 марта текущего года при содействии Посольства Казахстана в Южной Корее ранее предполагаемый носитель вируса COVID-19 наш гражданин сдал все необходимые анализы на наличие коронавируса», - говорится в сообщении.

Отмечается, по сообщению Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний результаты анализов нашего соотечественника не дали положительно статуса на наличие вируса.

Данный гражданин ознакомлен о своих результатах теста.

Напомним, ранее в СМИ прошла информация о казахстанце, заболевшем коронавирусом в Южной Корее, которая не подтвердилась.
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Ключевые слова: Пневмония в Китае,
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