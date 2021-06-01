Коронавирус: насколько эффективна китайская вакцина и есть ли другие способы победить болезнь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией генетической инженерии Национального центра биотехнологии Александр Шустов ответил на вопросы касательно эффективности китайской вакцины от коронавируса и вакцинации населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Насколько вы оцениваете эффективность китайской вакцины Sinovac от коронавируса?

- Sinovac («Синовак») - одна из двух вакцин, которая производится в Китае и производится по классической технологии. Это инактивированная вакцина. В мире сейчас промышленным образом производятся четыре инактивированной вакцины, которые имеют практическое значение, то есть их можно применять. Две из них китайская - «Синовак» и «Синофарм», одна вакцина производится в Индии и одна у нас в Казахстане. На базе НИИ проблем биологической безопасности разрабатывается вакцина QazVac. Все эти вакцины по своей эффективности примерно одинаковы. Инактивированные вакцины обеспечивают защиту на уровне примерно 80%. Это означает что на 80% снижается госпитализация в группе вакцинированных. «Синовак» из всех инактивированных вакцин считается известной. Потому что ей привито уже наибольшее количество людей в мире. «Синовак» разрешена к применению в 25 странах мира, практически во всей Юго-Восточной Азии, в большей части Центральной и Латинской Америки, кроме того - в Турции, в двух европейских странах Албании и Украины тоже разрешена данная вакцина. Это вакцина которая прошла разные контролируемые клинические испытания и ее свойства хорошо изучены.

- В чем преимущество китайской вакцины и есть ли побочные эффекты от нее?

- Преимущество вакцины - в хорошей изученности. 300 млн человек уже привито «Синоваком». Проведена масса клинических испытаний. О ее свойствах можно с уверенностью говорить.

Побочные эффекты есть от любой вакцины. Вопрос в том - насколько они серьезные. Есть местные и системные реакции. Местные эффекты - это покраснение на месте введения, боль на месте введения укола и другие реакции, которые не угрожают жизни и работоспособности человека. Местные эффекты при применении «Синовака» составляют на уровне 30-40%. Они носят временный характер, то есть вакцина безопасна.

- Может ли человечество победить коронавирус с помощью вакцины?

- Чтобы количество смертей в мире сократилось до минимума, чтобы массовая истерия вокруг опасной болезни закончилась и люди вернулись к нормальной жизни, система здравоохранения и другие институты заработали в нормальном режиме - да, этого всего можно добиться путем вакцинации.

Цель вакцинации заключается именно в этом - чтобы все люди вернулись к нормальной жизни. Можно ли с помощью вакцинации истребить этот вирус в корне? Чтобы его циркуляция прекратилась, больше его не было нигде в мире - вот здесь скорее всего нет. Опыт борьбы с предыдущими болезнями, которые вызываются респираторными вирусами, показывает, что после того, как этот вирус вызвал пандемию, он остается в обществе, и его циркуляция сохраняется. Но он перестает быть таким патогенным и опасным агентом и он просто существует как возбудитель сезонных инфекций. С гриппом такая же ситуация. Скорее всего, с коронавирусом произойдет то же самое.

- Сколько людей нужно привить, чтобы создать коллективный иммунитет?

- Понятие коллективного иммунитета одно из ключевых понятий в вакцинологии. Для коронавируса наиболее часто публикуемые цифры коллективного иммунитета составляют 70%.

70% должны быть либо привиты, либо быть переболевшими для того, чтобы прекратилась нынешняя картина эпидемиологической ситуации. Отдельные вспышки, отдельные случаи будут продолжаться.

Массовая вакцинация нужна для создания коллективного иммунитета. Как только 70% станут иммунными в Казахстане, эпидемия пойдет на спад, карантинные ограничения можно будет снять.

- Существуют ли другие способы борьбы с коронавирусом помимо вакцинации?

- Вакцинация стоит в центре всех усилий по ограничению эпидемии. Без вакцины мы ничего не сделаем. Но конечно, система здравоохранения не опирается исключительно на вакцинацию людей. Кроме этого должны быть эффективные средства лечения, потому что больные люди все равно будут и их нужно лечить. Лечение предотвращает передачу. Тем быстрее вы вылечите больного человека, тем меньше людей от него заразятся.

Кроме вакцины нужны еще эффективные лекарства, нужны оперативные организационные меры, направленные на поддержку системы здравоохранения и защиту наиболее уязвимых групп, например, пожилых людей. У пожилых людей, к примеру, вакцина может работать плохо. Существует такое явление как старение иммунной системы. С учетом этого необходимо разрабатывать другие способы контролировать болезнь.

Безусловно, по вакцинации во всем мире политика одна и та же. Нынешняя стратегия борьбы с пандемией COVID-19 опирается, прежде всего, на вакцинацию - массовую вакцинацию населения. Это самый доступный и понятный способ.