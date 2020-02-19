+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -5 °С
USD 377.09 EUR 407.37
RUB 5.93 CNY 53.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Коронавирус: нарушивших карантин будут штрафовать в Казахстане

19 Февраля 2020 17:22
Поделиться:
Коронавирус: нарушивших карантин будут штрафовать в Казахстане

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановление «О дальнейшем усилении мер профилактики по коронавирусной инфекции в Казахстане» утвердили в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
До 988 случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано в 20 странах мира
Первоначально был ажиотаж - аким Алматы о продаже масок Семьи казахстанских дипломатов в Китае эвакуированы – Мухтар Тлеуберди До 500 пассажиров покидают круизный лайнер Diamond Princess

Заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК ​Нуркан Садвакасов сообщил, что Постановление главного государственного санитарного врача утвердили 17 февраля.

«Согласно постановлению, с 20 февраля текущего года все лица, прибывающие из стран, где зарегистрированы случаи нового вида коронавируса, будут подразделяться на три категории в зависимости от ситуации в той стране, откуда они будут прибывать. Так, первая категория - лица, прибывающие из Китая в течение последних 14 дней. Все они на 14 дней будут помещены в карантин с изоляцией в стационаре. Затем после 14-дневной изоляции, 10 дней будут под домашним наблюдением медицинских работников посредством телефонного обзвона. Данные лица будут размещаться в стационарах, на сегодня таких резервных коек подготовлено 4400», - сообщил Нуркан Садвакасов на пресс-конференции в СЦК.

Вторая категория - лица, которые прибыли из стран, где зарегистрировано более 10 случаев коронавирусной инфекции.

«В этих случаях, лица побывавшие в этих странах, вынуждены будут разместиться под домашний карантин, то есть находиться дома под наблюдением медицинского работника, которые будут посещать их на дому. В дальнейшем, после 14 дней, будет 10-дневный обзвон. Список таких стран, где выявлены более 10 случаев можно посмотреть на сайте Национального центра охраны общественного здоровья», - отметил он.

«Третья категория - лица, прибывающие из стран, в которых зарегистрированы менее 10 случаев. Такие лица попадают под наши наблюдения по месту жительства и будут проходить обзвон медицинскими работниками в течение 24 дней», - проинформировал заместитель председателя Комитета.

Обращаясь к казахстанцам и гражданам, временно пребывающим на территории РК, Нуркан Садвакасов подчеркнул, что в случае нарушения карантинного режима будут привлекать к административной ответственности.

«На межправительственном заседании было поручено органам внутренних дел, погранслужбы отрабатывать вопрос штрафа», - добавил Н. Садвакасов.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив