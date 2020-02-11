Коронавирус: на казахстанской границе осмотрено более 260 тысяч человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе медиков на пограничных пунктах страны рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции в республике с 6 января на всех пунктах въезда через государственную границу осмотрено всего 260 885 человек, в том числе из КНР – 30 852», - сказал Елжан Биртанов на заседании Правительства.

По его словам, на сегодняшнее утро госпитализировано 140 человек с температурой и симптомами ОРВИ, из них 113 выписано с выздоровлением, остается в стационарах 27.

«Состояние больных удовлетворительное. Ни у кого из госпитализированных коронавирус не обнаружен», - добавил Е. Биртанов.

Он также сообщил, что медицинскими организациями обеспечен мониторинг здоровья 23 059 лиц, прибывших из Китая граждан по месту проживания в течение 14 дней.

«На сегодня 15 478 человек сняты с мониторинга в связи с окончанием инкубационного периода, остаются под медицинским наблюдением 8 690 человек. Ни у кого подозрения на коронавирусную инфекцию не зарегистрировано», - заключил министр.