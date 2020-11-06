Коронавирус мутирует: насколько это опасно для человечества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чем отличается обычная пневмония от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией? Насколько опасен тот факт, что коронавирус мутирует? Об этом в ходе беседы корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала врач-инфекционист, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор медицинского университета Караганды Анна Кнаус.

Доктор в ходе беседы пояснила, чем же отличается течение обычной пневмонии от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

«При обычной пневмонии у человека появляются жалобы на повышение температуры тела, кашель и нарушение дыхания (одышка), с которыми он обращается за медицинской помощью. Пневмония, вызванная коронавирусом, в большинстве случаев протекает без вышеуказанных клинических симптомов, являющихся основными для постановки диагноза. При этом могут присутствовать симптомы, не являющиеся показательными для развивающейся пневмонии, или быть полное отсутствие признаков нарушения здоровья. Данный факт утяжеляет своевременную диагностику заболевания. И только при проведении компьютерной томографии (КТ) легких у пациентов без выраженных клинических симптомов выявляются признаки поражения легких, характерные для пневмонии различной степени тяжести», - прокомментировала она.

По ее словам, особенность COVID-19 заключается в его способности вызывать мультисистемное поражение. Двусторонний процесс поражения легких, быстрое прогрессирование пневмонии с развитием тяжелого состояния с острой дыхательной недостаточностью обуславливают тяжесть течения пневмонии при коронавирусной инфекции. Учитывая отсутствие клинической симптоматики развивающейся пневмонии, лечение ее на ранних стадиях не представляется возможным, что также утяжеляет течение заболевания.

Недавно стало известно, что коронавирус мутирует. 80% новых случаев заболевания в Европе вызваны мутировавшим коронавирусом, который отличается от того, что охватил весь мир этой весной. Новой разновидности было присвоено имя 20A.EU1. Врач-инфекционист прокомментировала, насколько это может быть опасным для человечества.

«Вирус - это частица неклеточная, она не может выжить в природе без клетки хозяина. Для того чтобы проникнуть в клетку хозяина и в ней выжить, вирус вынужден постоянно изменяться и таким образом приспосабливаться к различным барьерам на его пути к клетке хозяина и к возможности размножения внутри клетки хозяина. В процессе своего приспособления вирус изменяет свой геном – это и есть мутация. Изменения могут происходить не только в геноме вируса, но и на его поверхности, что также обеспечивает его проникновение в организм человека и развитие патологического процесса. Вирусов огромное количество. Они размножаются и изменяются очень быстро (одна вирусная частица может производить миллионы вирусов-потомков всего за один цикл репликации (деления), в результате чего появляется огромное количество разновидностей одного и того же вируса). Это закономерный процесс. Он касается и коронавируса», - ответила Анна Кнаус.

Как отметила ассоциированный профессор, как правило, мутации вирусов позволяют им становиться невидимыми для клеток иммунной системы человека и (или) нечувствительными к противовирусным препаратам. Группа испанских и швейцарских ученых, изучающая новый вид SARS-CoV-2 - вирус 20A.EU1, отмечает мутацию, которая обеспечивает вирусу беспрепятственное проникновение его в клетку хозяина. Данный факт означает, что этот вирус способен более быстро передаваться от больного человека к здоровому.

«Исследования научных сотрудников международного центра вакцинологии при Казахском национальном исследовательском университете показали, что мутация вируса привела к изменениям, которые обеспечивают ему поражение верхних дыхательных путей (полость носа, носовую часть глотки, ротовую часть глотки), что предполагает изменение клинической картины проявления заболевания: появление отсутствия носового дыхания, заложенности носа, обильного отделяемого из носа, возможна и боль в горле, в отличие от первого варианта вируса, который поражал непосредственно легкие, и сразу развивалась пневмония», - рассказала она.

Учитывая последние научные данные, связанные с мутацией SARS-CoV-2, по словам врача-инфекциониста, необходимо быть настороже на вышеуказанные симптомы и при их появлении пройти обследование на коронавирусную инфекцию.

«На данный момент результаты научных исследований и наблюдений в разных странах не указывают на тот факт, что новый штамм является более опасным для человека. Явление мутации вируса не всегда обеспечивает ему способность вызывать более тяжелое заболевание, но сочетание двух и более разновидностей вируса в организме человека могут вызвать тяжелое течение заболевания с неблагоприятным прогнозом», - отметила Анна Кнаус.

В связи с чем в первую очередь необходимо заботиться о своем организме, поддерживать его здоровым, тогда даже при попадании вирусов в организм сработают защитные механизмы и заболевание на разовьется.

Как отметила доктор, эффективным методом борьбы с вирусными инфекциями является вакцинация. С помощью вакцинации можно достичь полного контроля над заболеваемостью вирусными инфекциями.

«Контролировать попадание в организм вирусов можно с помощью профилактических мероприятий по разрыву путей передачи вируса человеку. Использование медицинской маски и соблюдение социальной дистанции способствуют прерыванию воздушно-капельного пути передачи вируса. А использование перчаток, мытье рук, влажная уборка и обработка дезинфицирующими средствами помещений прерывают контактно-бытовой путь передачи вирусов. Также механическая чистка и термическая обработка пищевых продуктов прерывают пищевой путь передачи», - пояснила Анна Кнаус.

Доктор напомнила, что при попадании вируса в организм человека и развитии заболевания борьба с вирусами проводится противовирусными препаратами, не антибиотиками.

В завершение беседы врач-инфекционист рассказала о том, как подержать иммунитет, и что необходимо делать, чтобы не заболеть коронавирусом.

«Осень – это время года, когда в организме человека происходят адаптивные изменения со стороны иммунной системы. Человек становится более уязвимым для ОРВИ, к которым относятся и грипп, и коронавирусная инфекция. В первую очередь необходимо уберечь себя от гриппа с помощью вакцинации. Таким образом, мы предупредим сочетание двух вирусных инфекций, поражающих дыхательные пути. Осенью обостряются хронические заболевания, что создает благоприятный фон для развития вирусной инфекции. Это означает, что необходимо лечить хронические заболевания до полного исчезновения клинических признаков», - сказала ассоциированный профессор.

В то же время режим рабочего дня, сна, рациональная физическая нагрузка и полноценное белковой и растительной пищей питание, эмоциональная стабильность способствуют адекватной нервной и гормональной регуляции иммунной системы.

«Все мероприятия в комплексе обеспечат полноценную работу иммунной системы, которая позаботится о нашей защите», - заключила врач-инфекционист, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор медицинского университета Караганды Анна Кнаус.