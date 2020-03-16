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вчера 23:27
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вчера 20:35
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вчера 19:30
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Коронавирус: мусульман Узбекистана призывают ограничить религиозные мероприятия
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Мусульман Узбекистана призывают ограничить религиозные и общественные собрания в связи угрозой распространения коронавируса, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Управление мусульман Узбекистана и Совет улемов призывает мусульман Узбекистана принять все меры для предотвращения распространения коронавируса.
В частности, пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация в стране, пятничную молитву мусульмане должны проводить дома. Пять ежедневных молитв также надо проводить дома. Кроме того, поминальные молитвы следует совершать дома в присутствии близких родственников умершего.
При этом было также отмечено, что в подобных чрезвычайных ситуациях для ислама неприемлемо необоснованное повышение стоимости продуктов питания, лекарств и других предметов первой необходимости, создание искусственного дефицита и распространение слухов среди населения.
По заявлению управления мусульман Узбекистана, данная фетва была принята на основании и выводах фетфы мировых исламских организаций и ученых в мусульманских и других странах, где был обнаружен коронавирус.
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