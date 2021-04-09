РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:28, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Коронавирус: модульная больница в Атырау заполнена на 100 процентов

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау модульная инфекционная больница, рассчитанная на 200 пациентов, полностью заполнена инфицированными. Приём больных с COVID-19 сегодня возобновил инфекционный стационар областной больницы №2, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

    «Уже утром 8 апреля в модульной инфекционной больнице, рассчитанной на 200 мест, находилось 190 больных. К обеду она была заполнена пациентами. На сегодня там 17 человек лежат в отделении реанимации, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ, их состояние оценивается как крайне тяжёлое. Состояние остальных больных – средне тяжелое», - сообщили в пресс-службе облздрава.

    По информации главного врача областной больницы №2 Магжана Сиджанова, в инфекционный стационар уже госпитализировали 11 пациентов. Всего же больница рассчитана на 180 койко-мест, из них 120 мест подготовлены для больных с коронавирусной инфекцией.

    «Оставшиеся 60 мест предназначены для больных с различными инфекциями. В ближайшее время мы планируем перевести этих пациентов в другие медучреждения, чтобы больница полностью работала в режиме инфекционного стационара для коронавирусных больных», - говорит Магжан Сиджанов.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Главная Общество
    Сейчас читают
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!