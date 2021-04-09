Коронавирус: модульная больница в Атырау заполнена на 100 процентов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау модульная инфекционная больница, рассчитанная на 200 пациентов, полностью заполнена инфицированными. Приём больных с COVID-19 сегодня возобновил инфекционный стационар областной больницы №2, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

«Уже утром 8 апреля в модульной инфекционной больнице, рассчитанной на 200 мест, находилось 190 больных. К обеду она была заполнена пациентами. На сегодня там 17 человек лежат в отделении реанимации, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ, их состояние оценивается как крайне тяжёлое. Состояние остальных больных – средне тяжелое», - сообщили в пресс-службе облздрава.

По информации главного врача областной больницы №2 Магжана Сиджанова, в инфекционный стационар уже госпитализировали 11 пациентов. Всего же больница рассчитана на 180 койко-мест, из них 120 мест подготовлены для больных с коронавирусной инфекцией.

«Оставшиеся 60 мест предназначены для больных с различными инфекциями. В ближайшее время мы планируем перевести этих пациентов в другие медучреждения, чтобы больница полностью работала в режиме инфекционного стационара для коронавирусных больных», - говорит Магжан Сиджанов.