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Коронавирус: Минздрав усилил контроль на границе с Китаем

27 Января 2020 14:54
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Коронавирус: Минздрав усилил контроль на границе с Китаем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК усилили контроль на казахстанско-китайской границе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Санитарно-эпидемиологический контроль усилен в пунктах пропуска на границе с Китаем. Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе с Китаем из-за вспышки коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань. Для профилактики нераспространения вируса, жителям страны рекомендовано временно воздержаться от поездок в Китай», - написала пресс-служба Минздрава в Facebook.

Согласно информации, в пунктах пропуска «Алтынколь ЖД», «Нур Жолы», «МЦПС Хоргос», а также в поездах Урумчи – Алматы проводятся профилактические мероприятия. Напомним, МЦПС Хоргос закрыт до 2 февраля 2020 года. Закрытие пропускных пунктов связано с празднованием китайского Нового года.

«Вместе с тем в аэропортах и железнодорожных вокзалах, автопереходах проводится обязательная бесконтактная термометрия всех лиц (пассажиры, перевозчики, члены экипажей, бортпроводники и другие), особенно прибывающих из Китайской Народной Республики», - добавили в ведомстве.

На сегодняшний день в пунктах пропуска через государственную границу из КНР осмотрено 19704 человек:

- в международных аэропортах г. Алматы и Нур-Султан 17043 человек (15992 пассажира и 1051 членов экипажа);

- на железнодорожном вокзале 161 человек (33 пассажира и 128 человек состава бригад);

Граждане с повышенной температурой тела и признаками заболевания среди прибывших из Китая НЕ выявлены.

-Стоит отметить, что подготовлен перечень лекарственных средств и медицинских изделий для неснижаемого запаса в медицинских организациях.

-Местными органами управления здравоохранения обеспечена готовность инфекционных стационаров к поступлению пациентов, развёртыванию дополнительных коек в других стационарах. Также проведена теоретическая и практическая подготовка медицинских работников.

-Организован call-центр 1406 (на базе Фонда социального медицинского страхования), + 7 (7172) 76-80-43, куда граждане могут позвонить и в круглосуточном режиме и узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания.

«Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК», - заключили в Минздраве.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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