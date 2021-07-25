Коронавирус: медики показали переполненные реанимации в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация в Нур-Султане остается нестабильной. Ежедневно фиксируется более 1300 случаев заражения коронавирусом. «Дельта-штамм» отличается быстротечностью, контагиозностью и более тяжелым течением для организма человека. Столичные медики, которые более полутора лет борются с Covid-19, показали всю картину с КВИ в госпиталях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

На одном из кадров запечатлена грудная область мужчины, который еле дышит. Как говорит голос за кадром, пациент уже не может дышать самостоятельно – его подключили к аппарату для поддержки дыхания.

Пенсионерка Мадина Сыздыкова признает, что с супругом немного «расслабились» и позабыли про бушующий вирус, которым все еще заражаются казахстанцы.

«Все было хорошо до того момента, пока мы с супругом придерживались всех мер безопасности. Уважаемые граждане! Я вас, как заболевшая коронавирусом, прошу не игнорировать эту болезнь. Вирусная инфекция есть и очень опасная. Бояться стоит! С супругом лежим в этой больнице и получаем все необходимое лечение», - подытожила 68-летняя Мадина С.

Врач-инфекционист Многопрофильной городской детской больницы, которая перепрофилирована под инфекционный стационар, Айнур Омарова обратилась с призывом к населению и напомнила про существование инфекции.

«Я хочу, чтобы вы из первых уст узнали о серьезности ситуации. Очень много тяжелобольных, все реанимационные койки заняты. Очень много заболевших детей. Единственной мерой, которая позволит вам обезопасить как своё здоровье, так и здоровье окружающих, является соблюдение саннорм и вакцинация. Только вакцинация позволит вам избежать тяжелого течения болезни, подключения к ИВЛ. Вакцинация спасёт как вашу жизнь, так и окружающих», - говорит врач-инфекционист.