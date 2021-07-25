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Коронавирус: медики показали переполненные реанимации в Нур-Султане

25 Июля 2021 09:12
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Коронавирус: медики показали переполненные реанимации в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация в Нур-Султане остается нестабильной. Ежедневно фиксируется более 1300 случаев заражения коронавирусом. «Дельта-штамм» отличается быстротечностью, контагиозностью и более тяжелым течением для организма человека. Столичные медики, которые более полутора лет борются с Covid-19, показали всю картину с КВИ в госпиталях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

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На одном из кадров запечатлена грудная область мужчины, который еле дышит. Как говорит голос за кадром, пациент уже не может дышать самостоятельно – его подключили к аппарату для поддержки дыхания.

Пенсионерка Мадина Сыздыкова признает, что с супругом немного «расслабились» и позабыли про бушующий вирус, которым все еще заражаются казахстанцы.

«Все было хорошо до того момента, пока мы с супругом придерживались всех мер безопасности. Уважаемые граждане! Я вас, как заболевшая коронавирусом, прошу не игнорировать эту болезнь. Вирусная инфекция есть и очень опасная. Бояться стоит! С супругом лежим в этой больнице и получаем все необходимое лечение», - подытожила 68-летняя Мадина С.

Врач-инфекционист Многопрофильной городской детской больницы, которая перепрофилирована под инфекционный стационар, Айнур Омарова обратилась с призывом к населению и напомнила про существование инфекции.

«Я хочу, чтобы вы из первых уст узнали о серьезности ситуации. Очень много тяжелобольных, все реанимационные койки заняты. Очень много заболевших детей. Единственной мерой, которая позволит вам обезопасить как своё здоровье, так и здоровье окружающих, является соблюдение саннорм и вакцинация. Только вакцинация позволит вам избежать тяжелого течения болезни, подключения к ИВЛ. Вакцинация спасёт как вашу жизнь, так и окружающих», - говорит врач-инфекционист.


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#Нур-Султан   #Коронавирус в РК  
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