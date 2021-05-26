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Коронавирус: Мангистауская область и Шымкент перешли в «зеленую» зону

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
26 Мая 2021, 09:19
Коронавирус: Мангистауская область и Шымкент перешли в «зеленую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Карагандинская области.

В «желтой» зоне: Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.

В «зелёной» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах РК за 25 мая, Мангистауская область и Шымкент находились в «желтой» зоне по распространению КВИ.

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