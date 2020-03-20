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Коронавирус: лишь 28% детей сегодня посещают детские сады по стране
20 Марта 2020 11:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня по Казахстану 28% детей посещают детские сады, сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Заместитель Премьер-Министра напомнил о решении с 16 марта до 6 апреля отпустить школьников на каникулы, а все колледжи и вузы перевести на дистанционное обучение.
«Все дошкольные организации городов Нур-Султан и Алматы временно закрыты на период карантина, а в других регионах функционируют в штатном режиме. Сегодня у нас всего лишь 28% детей посещают детские сады по стране», - добавил Е. Тугжанов.
Ранее заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов попросил казахстанцев не покидать свои дома без надобности.
Ключевые слова: Правительство РК, Образование, Коронавирус в РК,
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