Коронавирус: Латинская Америка становится эпицентром пандемии

БАЛТИМОР. КАЗИНФОРМ - По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено более 5,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерло более 350 тысяч человек. Наибольшую озабоченность у медиков вызывает ситуация в Латинской Америке. Там резко возросло число зараженных коронавирусом, и Панамериканская организация здравоохранения утверждает, что именно туда переместился мировой очаг пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си.

В Бразилии уже подтверждено более 390 тысяч случаев заражения, страна вышла на второе место в мире по уровню заболеваемости. В других странах региона, включая Мекиску, Чили и Перу, число подтвержденных диагнозов также растет.

Первый случай в Бразилии был зафиксирован 26 февраля, и после этого коронавирус распространился по всему региону. Всего в Латинской Америке насчитывается более 750 тысяч инфицированных, более 40 тысяч человек скончались.

Хотя уровень смертности выглядит намного ниже, чем в Европе и США, эксперты говорят о том, что и уровень тестирования там гораздо ниже, а значит многие случаи заражения и смерти могут оставаться незарегистрированными. Смертность выше всего в самых густонаселенных странах - Мексике (более 8 тысяч смертей) и Бразилии (24 тысячи смертей).

При этом, в отличие от США и большинства европейских стран, где число смертей неуклонно снижается, во многих странах Латинской Америки наблюдается ежедневный рост.

В Бразилии, Мексике и Перу число смертей удваивается примерно каждые две-три недели.

По словам главы Панамериканской организации здравоохранения Кариссы Этьен, «нет никаких сомнений в том, что регион стал эпицентром пандемии».

Эксперты утверждают, что пик эпидемии в ряде латиноамериканских стран еще не пройден. Еврокомиссия, тем временем, выделяет в помощь наиболее пострадавшим от пандемии странам Евросоюза 750 млрд евро.

Экономический кризис в связи с пандемией поразил все 27 стран-членов ЕС, однако у некоторых стран дела и до эпидемии шли неважно, и их внешний долг заметно вырос. Большую часть пакета помощи получат Италия и Испания - страны, которые, как считается, больше других пострадали от пандемии.

Ожидается, что Италия получит более 170 млрд евро, Испания может получить 140 млрд. При этом половина пакета помощи будет предоставляться в виде займов.

Франция уже объявила о собственном пакете помощи в размере 8 млрд евро, который предназначается автомобильной промышленности, тяжело пострадавшей в результате того, что промышленные предприятия были закрыты во время карантина.

Власти Франции также запретили своим врачам использовать антималярийное лекарство гидроксихлорохин для лечения коронавируса, так как оно потенциально обладает серьезными побочными эффектами.

В США зарегистрированное число смертей от коронавируса приблизилось к 100 тысячам человек - это больше четверти всех мировых смертей и в разы больше, чем в любой другой стране мира. Число подтвержденных случаев заражения приближается к 1,7 млн - также больше четверти глобального показателя.

Именно это число погибших предсказывал президент США Дональд Трамп в начале мая. Эту же цифру называл еще в марте советник администрации Трампа, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Беспрецедентное число заражений и смертей в США эксперты объясняют многими факторами. В стране прозрачная система сбора и публикации статистики - этим данным можно доверять. В Нью-Йорке, например, власти стараются учитывать все преждевременные смерти, а не только число людей, умерших в больницах с положительным анализом на Covid-19, как в большинстве стран мира.

Кроме того, в Штатах развернута масштабная система тестирования - на сегодняшний день там сделали больше 15 млн анализов.