Коронавирус: Кызылординская область перешла в «зеленую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.

В «зелёной» зоне: Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 мая, Кызылординская область находилась в «желтой» зоне.