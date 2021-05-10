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    09:43, 10 Май 2021 | GMT +6

    Коронавирус: Кызылординская область перешла в «зеленую» зону

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

    В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

    В «желтой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.

    В «зелёной» зоне: Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

    Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 мая, Кызылординская область находилась в «желтой» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Кызылординская область Главная Минздрав РК
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