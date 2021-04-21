Коронавирус: Кызылординская и Мангыстауская области перешли в «красную» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 21 апреля Кызылординская и Мангыстауская области оказались в «красной» зоне по распространению коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангыстауская области.

В «желтой» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Павлодарская области.

В «зелёной» зоне: Костанайская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

В «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.