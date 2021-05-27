Коронавирус: кто сможет попасть на базы отдыха ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане состоялась пресс-конференция, на которой разъяснили положения постановления государственного санитарного врача области, которое утверждает порядок работы субъектов предпринимательства в летний сезон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Как отметил в ходе пресс-конференции руководитель управления туризма и внешних связей области Марат Кабаков, с начала года в рамках подготовки к летнему сезону поступали многочисленные обращения предпринимателей с просьбой обслуживания посетителей без справок ПЦР.

По предложениям предпринимателей в этом летнем сезоне места размещения туристов будут работать в новом формате. Его предложили и согласовали сами предприниматели. Таким образом, сейчас на всех базах отдыха Урджарского, Катон-Карагайского района и района Алтай устанавливается система Ashyq, по которой отдыхающие с «синим» и «зеленым» статусами могут попасть на базу отдыха. Кроме того, на базы отдыха допустят людей, которые предоставят паспорт вакцинации против коронавируса.

«Люди, желающие отдохнуть в туристских рекреационных зонах, могут предоставить документ о ПЦР-тестировании с отрицательным результатом или документ, подтверждающий полный курс вакцинации против КВИ, а также использовать приложение Ashyq. Хочется отметить, что даже если на базе отдыха нет интернета, и, следовательно, приложение Ashyq запустить невозможно, можно перед поездкой, не выходя из дома, проверить свой статус и предоставить эту информацию на базе», – отметил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Галымбек Алин.

Кроме того, он отметил, что отдыхающим с «желтым» и «красным» статусами запрещается пребывать в туристских рекреационных зонах. Во избежание случаев массового заражения коронавирусом в местах отдыха будет нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, размещение отдыхающих в пляжной зоне разрешается при соблюдении дистанции не менее 1,5 метров. Также будет проводиться ежедневная профилактическая дезинфекция в местах массового скопления людей. В местах размещения отдыхающих систематически мониторинговые группы планируют проверять соблюдение санитарно-эпидемиологических мер.

Напомним, для возобновления своей деятельности в текущий туристский сезон предпринимателям необходимо получить акт соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам в электронном формате на сайте Info.Kazakhstan, получить акт готовности объекта от местной мониторинговой группы, организовать прием посетителей посредством мобильного приложения «Ashyq».

По информации директора Палаты предпринимателей ВКО Кайрата Мамырбаева, на сегодняшний день на побережье озера Алаколь 153 базы отдыха из 188 получили заключения территориального управления санитарно-эпидемиологического контроля. Девять баз отдыха уже подключилась к проекту Ashyq. В районе Алтай из 102 баз отдыха пока только две подали заявки на получение QR-кода по приложению Ashyq. В Катон-Карагайском районе только одна база из 23 подала заявку на получение QR-кода.

Также, как рассказал Марат Кабаков, с 17 по 20 мая на побережье озера Алаколь выезжала комплексная рабочая группа. Члены группы провели мониторинг и разъяснительную работу по санитарно-эпидемиологической, пожарной безопасности, охране общественного порядка, безопасности на воде. На период купального сезона 2021 года на озеро планируется направить группы спасателей ДЧС ВКО - 6 человек и по 2 единицы автомобилей и плавательных средств. Помимо этого, до 10 июня будут проведены обследование и очистка дна озера вдоль всей береговой линии.

«Вдоль береговой линии будут установлены 4 смотровые, на центральном пляже планируется установка спасательного поста с необходимым оборудованием, соответствующего требованиям Правил безопасности на водоемах. Планируются установка дополнительных 15 кабинок для переодевания, запуск всех установленных в 2020 году санитарных узлов, а также закуп и установка порядка 100 контейнеров для мусора», – отметил Марат Кабаков.

Обеспечена транспортная доступность до побережья в связи с закрытием на реконструкцию аэропорта в селе Урджар. Увеличено количество вагонов на железнодорожных маршрутах из городов Нур-Султана, Алматы, Усть-Каменогорска, Семея. Всего будет задействовано 69 вагонов на 3 330 мест с отправлением по 3 раза в неделю. Вместе с тем в 2 раза увеличено количество автобусов. Так, в летний сезон будет ежедневно задействовано 16 автобусов на 768 мест. Вопрос дополнительного увеличения транспортного сообщения будет рассматриваться при повышении спроса.

Сейчас комплексная рабочая группа инспектирует побережья Бухтарминского водохранилища и Сибинских озер.