Коронавирус: Костанайская область перешла в «зеленую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: г.Нур-Султан, Карагандинская область.

В «желтой» зоне: г.Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области.

В «зелёной» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.















