Коронавирус: количество тяжелых пациентов увеличилось на 32% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Занятость инфекционных коек по республике составляет 33%, реанимационных коек – 20%. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 30 марта количество тяжелых пациентов в сравнении с 28 февралем увеличилось на 32% и составило 440 человек», - сообщил в ходе брифинга в СЦК Алексей Цой.

«С марта увеличился объем тестирования населения до 49 тысяч исследований в сутки, тогда как в феврале проводилось до 38 тыс. исследований в сутки. Суточная мощность тестирования составляет 113 тысяч исследований», - проинформировал министр.

Напомним, за последние две недели уровень заболеваемости КВИ вырос в 1,5 раза, за счет роста заболеваемости в городах Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актюбинской, Алматинской областях.