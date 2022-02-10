Коронавирус: количество тяжелых больных в столице не уменьшается

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице не уменьшается количество тяжело больных коронавирусом пациентов. Об этом заявил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как показывает статистика, с сокращением пациентов на госпитализацию со средней степенью тяжести количество тяжелых и крайне тяжелых пациентов не уменьшается. На сегодня 75 человек - в реанимации, из них под аппаратом ИВЛ – 19», - сказал Тимур Муратов на брифинге в акимате.

Как показал анализ, большая часть реанимационных пациентов - те, кто занимался самолечением, прибегая к помощи докторов из частных клиник и невакцинированные.

«Многие пациенты сами признаются, что не сдавали ПЦР тест, решили лечиться по методу знакомых врачей. Все это привело к тому, что состояние стало только ухудшаться и довело их до тяжелого состояния. Почему мы не советуем принимать такой метод лечения? Потому что, работники частных организаций не обучены тому, как нужно лечить коронавирус согласно протоколу. Они спешат назначить сильнодействующие антибиотики или гормональные препараты, но ковид так не лечится. Наших же врачей мы обучали и продолжаем повышать квалификацию в этом направлении», - отметил глава горздрава.

«Поэтому здесь обращаю внимание граждан! Убедительная просьба консультироваться по вопросам ковида с врачами городских учреждений, кто имеет в этом компетенцию и действует согласно протоколу лечения», - заключил Т. Муратов.