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    14:48, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Коронавирус: когда женщины, прошедшие вакцинацию, могут планировать беременность

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Через какое время после получения прививки от коронавируса женщинам можно планировать беременность, рассказали эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данная тема интересует многих. Когда речь идет о получении вакцины женщинами, которые планируют беременность, то беременность может быть запланирована по истечении 2 месяцев после вакцинации. Потому что в организме будет формироваться полный иммунитет. Так как беременные женщины отсутствуют среди добровольцев, у нас нет научных данных о том, как эта вакцина действует в организме беременных женщин. Поэтому принято такое решение», - сказала заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Айнагуль Куатбаева, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

    При этом она отметила, что в зависимости от результатов научной работы со временем эти подходы могут измениться.

    Ранее эксперты ответили, можно ли смешивать несколько вакцин от коронавируса в течение получения полного компонента.

    Напомним, что казахстанская вакцина от коронавируса QazVac на следующей неделе станет доступной в регионах. Казахстанскую вакцину в рамках первой партии в 50 тысяч доз сможет получить неохваченная группа медицинских работников, педагогов, полицейских. Желающие, как отметили эксперты, могут привиться с учетом доступности вакцины.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Безопасность Минздрав РК
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