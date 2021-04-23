Коронавирус: когда женщины, прошедшие вакцинацию, могут планировать беременность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Через какое время после получения прививки от коронавируса женщинам можно планировать беременность, рассказали эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данная тема интересует многих. Когда речь идет о получении вакцины женщинами, которые планируют беременность, то беременность может быть запланирована по истечении 2 месяцев после вакцинации. Потому что в организме будет формироваться полный иммунитет. Так как беременные женщины отсутствуют среди добровольцев, у нас нет научных данных о том, как эта вакцина действует в организме беременных женщин. Поэтому принято такое решение», - сказала заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Айнагуль Куатбаева, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

При этом она отметила, что в зависимости от результатов научной работы со временем эти подходы могут измениться.

Ранее эксперты ответили, можно ли смешивать несколько вакцин от коронавируса в течение получения полного компонента.

Напомним, что казахстанская вакцина от коронавируса QazVac на следующей неделе станет доступной в регионах. Казахстанскую вакцину в рамках первой партии в 50 тысяч доз сможет получить неохваченная группа медицинских работников, педагогов, полицейских. Желающие, как отметили эксперты, могут привиться с учетом доступности вакцины.



