Коронавирус: коечный фонд сокращается в ряде регионов РК
По данным Минздрава, занятость инфекционных коек по республике на 15 июня составляет – 23%, реанимационных коек – 21%.
«В семи регионах, где наблюдалась высокая заболеваемость и занятость коек инфекционных стационаров, осуществлены выезды рабочей группы министерства. Управлениям здравоохранения были даны рекомендации с учетом выявленных недостатков в организации медицинской помощи в регионе. По итогам проведенной работы отмечается положительная динамика занятости инфекционных и реанимационных коек», - рассказал Алексей Цой на заседании Правительства.
В ряде регионов отмечается также сокращение коечного фонда за счет закрытия инфекционных отделений в многопрофильных больницах.
В Алматы коечный фонд сократился в 5,6 раза, в Алматинской области - в 3,6 раза по состоянию на 15 июня в сравнении с 19 апреля.
«За последний месяц количество больных КВИ плюс и КВИ минус снизилось в с 2505 до 757 случаев в сутки или 3,3 раза. Количество больных, находящихся на стационарном лечении уменьшилось в 2,1 раз, на амбулаторном лечении - в 1,7 раз», - проинформировал министр.