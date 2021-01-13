Коронавирус: Казахстан перешел в «желтую зону»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране рассказали в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В последний месяц мы наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. Казахстан перешел из «зеленой зоны» в «желтую». Из «желтой зоны» в «красную» перешли две области – Костанайская и Акмолинская. В данный момент в «желтой зоне» находятся города: Нур-Султан, Алматы, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Атырауская области. В январе Западно-Казахстанская область перешла из «зеленой зоны» в «желтую». Остальные области в «зеленой зоне», - сказал вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.
Он уточнил, что по состоянию на 13 января в больницах находятся 5732 пациента, а в реанимации - 357 больных.
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