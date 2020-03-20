Коронавирус: Казахстан ожидает гуманитарной помощи из Кореи, Японии и Швейцарии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел РК договорилось об оказании гуманитарной помощи Казахстану в вопросах медицинских средств защиты, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«МИД через свои загранучреждения ведет активную работу по привлечению гуманитарной помощи в Казахстан. На сегодня уже достигнуты договоренности о получении соответствующей помощи из Республики Корея, Китая, Японии и Швейцарии», - сообщил в ведомстве официальный представитель МИД Айбек Смадияров.
В частности, как отметил спикер, это будут медицинские маски, вирусные тестеры, защитная одежда, спецоборудование, а также консультационная поддержка казахстанским медикам.
«Например, эпидемиологи из Кореи и Японии уже на днях (23-24 марта т.г.) планируют провести специальные видеоконсультации для нашего Министерства здравоохранения. Предварительная договоренность по эпидемиологическим консультациям с рядом стран имеется (например, Израиль)», - привел пример А. Смадияров.
Он также сообщил, что в настоящий момент Министерство иностранных дел работает в круглосуточном режиме.
«Сам МИД работает в трехсменном режиме. Действует постоянная группа в составе руководства, остальные работники поделены на несколько групп, которые меняются согласно графику с дистанционным режимом работы», - заключил официальный представитель внешнеполитического ведомства.
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