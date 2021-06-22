Коронавирус: Казахстан находится в «желтой» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Минздрава, в Казахстане на 22 июня зарегистрировано 410 523 больных с положительным результатом COVID-19 и 56 546 случаев с КВИ минус.

«Республика Казахстан находится в «желтой» зоне. В «красной» зоне остается город Нур-Султан. Остальные регионы находятся в «желтой» и «зеленой» зонах», – сообщил на заседании Правительства Алексей Цой.

Отметим, что в мире зарегистрировано более 179 млн случаев КВИ, за сутки регистрируется более 275 тыс. случаев. Умерло более 3,8 млн. человек, показатель летальности составил – 2,1%.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой отметил , что регионам необходимо обеспечить запас лекарственных средств, резервный коечный фонд и других оборудований с учетом выявления вероятности циркуляции «индийского» штамма в Нур-Султане.







