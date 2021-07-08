Коронавирус: Казахстан находится в «красной зоне»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Казахстан находится в «красной зоне». Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно матрице эпидемиологической ситуации Казахстан с 26 июня находится в «красной зоне«. В «красной зоне» находятся девять регионов, в «желтой» – шесть регионов, в «зеленой» – два региона», - отметил Марат Шоранов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2800 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

На 8 июля лечение от КВИ продолжают получать 35 554 человека (34 265 КВИ+ и 1 289 КВИ-), из них в стационарах находится 10 940 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 614 пациентов.