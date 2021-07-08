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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:39, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Коронавирус: Казахстан находится в «красной зоне»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Казахстан находится в «красной зоне». Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно матрице эпидемиологической ситуации Казахстан с 26 июня находится в «красной зоне«. В «красной зоне» находятся девять регионов, в «желтой» – шесть регионов, в «зеленой» – два региона», - отметил Марат Шоранов.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2800 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    На 8 июля лечение от КВИ продолжают получать 35 554 человека (34 265 КВИ+ и 1 289 КВИ-), из них в стационарах находится 10 940 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 614 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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