Коронавирус: Казахстан и Россия договорились поддерживать постоянную связь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся телефонный разговор министра здравоохранения РК Елжана Биртанова и министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минздрава РК.

В ходе телефонного разговора Елжан Биртанов поздравил с назначением Михаила Мурашко и поблагодарил за оказанное содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией и эвакуацией наших граждан из Ухани.

Стороны договорились поддерживать постоянную связь и обмениваться информацией через Оперативный центр Минздрава РК, в частности о состоянии трех казахстанцев, которые находятся на двухнедельном карантине в Тюмени.

Необходимо отметить, что ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК.

Официальную информацию можно прочитать на странице Минздрава в Facebook и по возникающим вопросам звонить в круглосуточный сall-центр 1406.

Ранее сообщалось, что пятого февраля восемь казахстанцев были эвакуированы из Ухани в Россию и Узбекистан.