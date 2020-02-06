Коронавирус: Казахстан и Россия договорились поддерживать постоянную связь
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся телефонный разговор министра здравоохранения РК Елжана Биртанова и министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минздрава РК.
В ходе телефонного разговора Елжан Биртанов поздравил с назначением Михаила Мурашко и поблагодарил за оказанное содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией и эвакуацией наших граждан из Ухани.
Стороны договорились поддерживать постоянную связь и обмениваться информацией через Оперативный центр Минздрава РК, в частности о состоянии трех казахстанцев, которые находятся на двухнедельном карантине в Тюмени.
Необходимо отметить, что ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК.
Официальную информацию можно прочитать на странице Минздрава в Facebook и по возникающим вопросам звонить в круглосуточный сall-центр 1406.
Ранее сообщалось, что пятого февраля восемь казахстанцев были эвакуированы из Ухани в Россию и Узбекистан.
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