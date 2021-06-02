Коронавирус: какие регионы в «красной зоне»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 июня 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной зоне» - Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская области.

В «желтой зоне» - Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.В «зеленой зоне» - Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангыстауская и Туркестанская области.В целом, Республика Казахстан остается в «желтой зоне» по темпам распространения коронавируса.