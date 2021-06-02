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    08:59, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Коронавирус: какие регионы в «красной зоне»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 июня 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной зоне» - Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская области.

    В «желтой зоне» - Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.
    В «зеленой зоне» - Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангыстауская и Туркестанская области.
    В целом, Республика Казахстан остается в «желтой зоне» по темпам распространения коронавируса.


    Теги:
    Коронавирус в РК Общество
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