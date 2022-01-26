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Коронавирус: какие регионы РК находятся в «красной» зоне

26 Января 2022 08:30
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Коронавирус: какие регионы РК находятся в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 января, в «желтой» зоне находится только Туркестанская область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Туркестанская область.



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#Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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