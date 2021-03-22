Коронавирус: какие регионы находятся в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно опубликованной матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 марта 2021 года, Западно-Казахстанская область вновь вошла в «красную» зону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

В «красной» зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Западно-Казахстанская область.

В «желтой» зоне: Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области.

В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1208 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Из них наибольшее количество в Алматы (410) и в Нур-Султане (203).

Также ранее Минздрав сообщил, что на сегодняшний день в Казахстане лечение от коронавируса продолжают получать 21314 человек.