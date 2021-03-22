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    11:17, 22 Март 2021 | GMT +6

    Коронавирус: какие регионы находятся в «красной» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно опубликованной матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 марта 2021 года, Западно-Казахстанская область вновь вошла в «красную» зону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

    В «красной» зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Западно-Казахстанская область.

    В «желтой» зоне: Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области.

    В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

    Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1208 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Из них наибольшее количество в Алматы (410) и в Нур-Султане (203).

    Также ранее Минздрав сообщил, что на сегодняшний день в Казахстане лечение от коронавируса продолжают получать 21314 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Главная Общество Алматы Западно-Казахстанская область
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