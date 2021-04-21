Коронавирус: какие регионы Казахстана находятся в зоне повышенного риска

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК - главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов сообщил об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане по состоянию на 21 апреля зарегистрировано 294 946 больных с положительным результатом COVID-19 и 52 025 случаев с КВИ-. Выздоровело 252 598 больных с КВИ+ и 50 839 больных с КВИ-», - сказал Ерлан Киясов на брифинге в СЦК.

По его словам, согласно матрице эпидемиологической ситуации, Казахстан на протяжении 23 дней находится в зоне высокого риска, т.е. в «красной» зоне.

«Также в зоне повышенного риска («красной» зоне) находятся 10 регионов: города Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Актюбинская, Мангистауская и Кызылординская области. В зоне умеренного риска («желтая» зона) на сегодня находятся 4 региона: Жамбылская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Алматинская области. В «зеленой» зоне 3 региона: Туркестанская, Северо-Казахстанская и Костанайская области», - отметил вице-министр.

Как дополнительно сообщили в Минздраве, при этом, города Алматы и Нур-Султан в «красной» зоне находятся на протяжении 43 дней, Западно-Казахстанская область – более месяца, Атырауская область – 28 дней, Актюбинская – последние 20 дней, Акмолинская, Карагандинская – 16 дней, Шымкент – последние 6 дней, Мангистауская и Кызылординская области – 1 день.