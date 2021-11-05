Новости
Коронавирус: какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне
5 Ноября 2021 08:29
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 ноября, четыре региона республики остаются в «красной» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеОгромную опухоль головного мозга удалили у 44-летнего астанчанина 99 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ 120 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
В «красной» зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Свыше миллиона алматинцев получили первый компонент вакцины от КВИ
- Огромную опухоль головного мозга удалили у 44-летнего астанчанина
- 120 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
- 99 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ
- Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19
- 2113 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047